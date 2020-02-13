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مرأة

توقفي عنها فورا.. 3 أخطاء احذريها عند عمل الدونتس

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:30 م
3 أخطاء أحذريها عند
3 أخطاء أحذريها عند عمل الدونتس
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رضوى حسام
تعتبر الدونتس من أكثر الحلويات المحببة لدى العديد من الأشخاص، فهي على رأس قائمة أختيارات الأطفال والكبار، لكن عند عملها بالمنزل تفشل من العديد من السيدات، لذلك نقدم لكِ 3 أخطاء لا تفعليها عند عمل الدونتس للشيف نجلاء الشرشابي ..

-         يعتمد الدونتس المحشي على كرات العجين التي توضع بداخلها الشوكولاتة، وأهم عامل لنجاحها هي أن تكون كرات العجين صغيرة وليست ضخمة حتى تتم تسوية العجين من الداخل جيدا، لأن مع كبر حجم الكرات تبقى العجين نيئة حتى بعد تسويتها في الزيت.


-         يجب الانتباه لعدم زيادة أو مضاعفة كمية الحشو في الدونتس حتى لا يخرج منها خلال القلي وتفسد الوصفة، لهذا يجب أن يكون الحشو الداخلي مناسب لحجم العجين دون زيادة، وحتى تغلق كرات العجين بإحكام ولا يخرج الحشو منها.


-         تعتبر حرارة الزيت المستخدم في قلي الدونتس المحشية من أهم عوامل نجاحها أو فشلها، خاصة إذا كان الزيت ساخنا أو مغليا لا يسمح بتسوية الدونتس جيدا من الداخل بل يحمرها من الخارج فقط دون تسوية مضبوطة، لهذا يفضل أن يكون الزيت دافئا فقط عند وضع الدونتس ويبقى على نار متوسطة هادئة حتى يسوى بهدوء من الداخل والخارج.

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