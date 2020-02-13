سنجل في عيد الحب.. أحدث كليبات مى كساب.. فيديو

قامت الفنانة مى كساب، بطرح أغنية "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الفلانتين الموافق غدًا الجمعة 14 فبراير.



الأغنية من كلمات علي ومزاج ألحان وتوزيع أوكا، وإنطلقت عبر قناتها على موقع يوتيوب.





كانت مى كساب طرحت في 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنون فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.