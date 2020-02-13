قطع المياه لمدة 22 ساعة عن مناطق في أبو النمرس.. السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق "ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه " اعتبارا من الســـاعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 15/2/2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 16 / 2 / 2020 ، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس .





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



