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بين الناس

قطع المياه لمدة 22 ساعة عن مناطق في أبو النمرس.. السبت

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:14 م
المياة
المياة
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محمد بدران
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق "ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه " اعتبارا من الســـاعة  الثامنة صباح  يوم السبت الموافق  15/2/2020   وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد  الموافق 16 / 2 / 2020 ، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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