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رياضة

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه مساء اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة المقبلة.

 واتخذ المجلس القرارات التالية:
– تكليف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

– الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادي بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل، بواقع 25 فوجًا.

– الموافقة على إدراج نشاط الرسم الرقمي ضمن الأنشطة الفنية المتاحة بمكتبات النادي.

– مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في علاج أمينة محمود، بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوى.

– الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضي بشأن إنهاء التعاقد مع اللاعبة الأميركية شاكيلا، المحترفة بصفوف فريق سيدات السلة بالنادي، والتعاقد مع اللاعبة لوكس «LUCAS» بدلًا منها.

– الموافقة على إقامة بطولة السفارات على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد.
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