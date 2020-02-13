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محافظات

ندوة عن الأورام السرطانية بحي النزهة .. الأربعاء

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:43 م
اللواء خالد عقل
اللواء خالد عقل
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عبد العزيز جمال
يعقد حي النزهة ندوة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان تحت عنوان «س ، ج عن الأورام»، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 11 صباحا.

قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة ، أن الندوة يحاضر فيها الدكتورة  لبني صدقي أستاذ علاج الأورام بطب القصر العيني.

وأكد أن الندوة تأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أطلقها تحت عنوان 100 مليون صحة وتحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية .

كما تأتي الندوة وتفعيلا لدور لجنة حماية الطفل وحرص الحي الدائم على حماية الطفل والام وصحتها.

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ندوة عن الأورام السرطانية بحي النزهة .. الأربعاء
ندوة عن الأورام السرطانية بحي النزهة .. الأربعاء
ندوة عن الأورام السرطانية بحي النزهة .. الأربعاء
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