إيهاب الكومي يعلق على لقاء الزمالك والترجي المرتقب.. فيديو

أكد إيهاب الكومي الإعلامي بقناة صدى البلد على أن الأهلي والزمالك عندما يلعبا خارج حدود البلد يجب التفاف الجميع خلفهم لاننا كلنا مصريين لذلك يجب وقوف جميع المصريين خلف الزمالك فدا خلال لقاء السوبر الإفريقي.





وقال الكومي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد:"البيت الواحد فية أهلي وزمالك ويجب احترام ثقافة الإختلاف فلما لا نتكاتف جميعًا خلف الزمالك حغدًا حتى يتوج بلقب السوبر أمام الترجي التونسي".



