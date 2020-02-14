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مرأة

مواليد 14 فبراير.. كل ما يخفيه تاريخ ميلادك في علم الأرقام

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:29 ص
الأبراج - صورة تعبيرية
الأبراج - صورة تعبيرية
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم،14 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.

 إذا كنت مولودا في يوم 14 فبراير فإن ذلك يعني أن الأولوية عندك للعلاقات الاجتماعية والأصدقاء.
 كما أنك يقظ الذهن وسريع البديهة ومخطط بارع وتتمتع بمواهب متعددة ومتنوعة.. فقط حاول أن تتحكم في تقلباتك المزاجية.

 نصيحة:
 في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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