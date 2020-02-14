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مرأة

قبل تناوله.. انتبه من الحمام المصاب بالجدري

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نجد أحيانا علامات في جلد الحمام باللون الاصفر تشبه الحبوب الصغيرة وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان هذه العلامات تدل على إصابة الحمام بالجدري وهو مرض فيروسي شائع الحدوث وخاصة في الزغاليل ويظهر شكلين من هذا المرض على الحمام وهما النوع الجلدي والنوع الدفتيرى.

أ- النوع الجلدي :
اخطره لما يظهر بثور حول العين مليانه بمادة تشبه الصديد ودا ممكن يسبب عمي ويموت الحمام من قلة الاكل وحبوب، في نهاية المنقار، وفى الحالات المتقدمة تصاب الأرجل والمناطق المغطاة بالريش .زي تحت الاجنحة والظهر والرقبه زي الصورة

ب- النوع الدفتيرى :
وتنتقل الإصابة بمرض الجدري بواسطة البعوض او حشرة الدبانه السودا بالبلدي اللي ب يهاجم أي جزء مكشوف من جسم الحمام ، يظهر خاصة على الزغاليل والطيور الصغيرة السن طبعا مش بيكون اكتمل ريشها والاصابة تكون ف الحلق وتظهر بقع صديدية صفراء في الفم، يسبب متاعب تنفسية أو اختناق الطيور .وقد يتوقف الطائر عن الأكل ويظهر علية الهزال ويموت وله رئاحة كريهة
يعني ملازمة الحشرات للحمام ..دايما ترتبطةبجدري

الوقايـة :
اتخاذ الإجراءات الوقائية العامة وتطهير المسكن والأدوات المستخدمة مثل الغذايات والمساقي، مع رش الحظائر في الحال بمحلول الديازينون أو الملاثيون1% للقضاء على الحشرات التي تعمل على انتشار المرض مع تحصين الطيور ضد المرض باللقاح الخاص بجدري الحمام، ويراعى عدم استخدام لقاح جدري الدجاج الذي يزيد من شدة المرض .

العلاج :
تزال البثور ويدهن الجزء المصاب بمحلول اليود- جلسرين، أو الميكروكروم أو نترات الفضة 2 % طيب بالنسبة للاكل
وأكدت سماح ان هذا المرض غير معدي واشارت الي ان عملية الغليان تقتل الميكروبات ويمكن تناول ذلك الحمام ولكن بعد ازالة جلده تماما
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