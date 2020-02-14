AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: 4823 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، عن تسجيل 4 آلاف و823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الخميس. 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل أيضًا 116 حالة وفاة في إقليم هوبي، مركز تفشي الوباء، مشيرةً إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى نحو 52 ألف مصاب. 

وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

 وأكدت منظمة الصحة العالمية أول أمس أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 259 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين.. حصيلة ضحايا كورونا في الصين

ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

شفاء مصاب جديد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

بلجيكا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

الصين: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 630 شخصا

الصين تعلن عن ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا

ترشيحاتنا

نوع مهمل من الخضراوات يحمى من الصلع ويزيد مناعة الجسم

تفاصيل القبض على خلية إخوانية مصرية في السودان.. صور

تيسيما حكما لـ مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

أخبار الأهلي.. فايلر يعلن قائمة مواجهة المصري.. تعرف على حكم مباراة صن داونز في الذهاب

اجتماع طارئ لـ الكاف في قطر قبل مواجهة الزمالك والترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة