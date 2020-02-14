الصين: 4823 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، عن تسجيل 4 آلاف و823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الخميس.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل أيضًا 116 حالة وفاة في إقليم هوبي، مركز تفشي الوباء، مشيرةً إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى نحو 52 ألف مصاب.





وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.



