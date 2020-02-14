حقيقة حمل صوفي تيرنر نجمة Game of thrones من نيك جوناس .. تفاصيل

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للمغني البريطاني نيك جوناس وزوجته الممثلة صوفي تيرنر اثناء تجولهما في شوارع سويسرا حيث يقضيان عطلة رومانسية.





وهو أول ظهور لثنائي الشهير بعد انتشار شائعة حمل نجمة مسلسل Game of thrones في طفلها الاول، فيما التزم نيك جوناس وصوفي ترينر الصمت بشأن تلك الشائعة التي لم يتم تاكيدها او نفيها.





وصرح مقربون من صوفي تيرنر لموقع Just Jared انها اصبحت في الفترة الاخيرة ترتدي ملابس فضفاضة كي تحفي ملامح حملها.



