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تعليم

مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يناقش مستقبل منطقة الشرق الأوسط

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:37 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمر دولي بعنوان " مستقبل منطقة الشرق الأوسط رؤية مصر 2030م " ، في الفترة من 25-26/ مارس/2020، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، رئيس المؤتمر الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ،مقرر عام المؤتمر الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

وأكد أن الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية) نظرًا لأهميته الاستراتيجية، تهدف إلى إحداث تغيير في خريطة الشرق الأوسط مما يؤثر على التوازنات السياسية في المنطقة .

وقال الدكتور أشرف مؤنس إنه انطلاقا من هذا فإن مركز بحوث الشرق الأوسط يعقد هذا المؤتمر لتقديم رؤية شاملة عن مستقبل هذه المنطقة في ضوء رؤية مصر 2030
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