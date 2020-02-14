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فن

آمال ماهر تحقق نسب مشاهدة عالية بكليب "ماتسبنيش" .. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم

حققت كليب أغنية "ماتسبنيش" للفنانة امال ماهر اكثر من ١٠٠ الف مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

 

وتقول كلمات الأغنية: 

ماتسبنيش .. لحظة أعيش 

غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش 

ماتقوليش .. وماتحكيش 

بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش 

خليني أعيش .. في زمان غير الزمان 

وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان 

مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس 

علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان

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