الصين: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 121 شخصا

أعلن التلفزيون الصيني، في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد إلى 121 شخصا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقال التلفزيون إن وزارة الصحة الصينية سجلت حتى الآن 5 آلاف و90 حالة، لتصل عدد الحالات الإجمالية المصابة بالوباء منذ تفشيه إلى 55 ألفا و748 شخصا، وعدد الوفيات الإجمالية إلى 1380.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.





وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، في وقت سابق من أمس الأربعاء: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا... ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي.



