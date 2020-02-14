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رياضة

إصابة نجم الإسماعيلي قبل مواجهة الفريق لـ الرجاء

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:55 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
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ياسمين تيسير
أصيب الأوغندي باتريك كادو نجم فريق الاسماعيلي خلال مران الفريق مساء أمس الخميس في إطار استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي ضمن مباريات البطولة كأس الأمير محمد السادس.

وكشف طبيب الفريق عن إصابة كادو بـإجهاد في العضلة الخلفية مما يعني غيابه عن مباراة الرجاء المغربي.

ولم يظهر  كادو حتى الآن بقميص الدراويش منذ انضمامه للفريق حيث أكد طبيب الفريق أن اللاعب سيحتاج لـ لفترة راحة قبل أن يبدأ تدريباته التأهيلية وينضم عقب ذلك لـ التدريبات الجماعية .

ومن المقرر أن يواجه فريق الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل ضمن مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.

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