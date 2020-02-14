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أخبار العالم

بعد إعدام مسؤول.. مخاوف بشأن تستر كوريا الشمالية على مصابي كورونا.. صورة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:11 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
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شيماء مصطفى
أظهرت صورة، مسؤولين من كوريا الشمالية، وهم يرتدون كمامات على أوجههم، وسط أنباء تفيد بتسترهم على حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تلك الصورة التي ظهر فيها رئيس وزراء كوريا الشمالية كيم جاي ريونج، وهو يعقد اجتماعًا في مقر الطوار مع عدد من المسؤولين بشأم مكافحة كورونا، جاءت في الوقت الذي أعدمت السلطات، مسؤولا مصابا بفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات أن المسؤول التجاري أُعدِم رميا بالرصاص، وذلك بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب إصابته بالفيروس نتيجة زيارة تجارية قام بها إلى الصين، لكنه غادر الحجر الصحي وذهب إلى حمام عمومي بينما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي.

وذكرت الصحيفة أن المسؤول التجاري تم القاء القبض عليه وأُطلق عليه الرصاص مباشرة بعد مخاطرته بنشر العدوى من خلال زيارة الحمام العمومي.

ولم تؤكد كوريا الشمالية حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها أغلقت الحدود البرية مع الصين، حيث توفي 254 شخصًا يوم أمس جراء تفشي المرض.

لكن الخبراء يخشون من أن يكون نظام كيم جونج أون يتستر ويخفي عدد الإصابات حتى لا يبدو ضعيفًا في نظر المجتمع الدولي.

وقال هاري كازيانيس، مدير الدراسات الكورية في مركز المصلحة الوطنية لـ"فوكس نيوز": "لا توجد طريقة لعدم تأثر كوريا الشمالية بكورونا، إنها تكذب بوضوح لأنها لا تريد أن تظهر أي ضعف أو أن هناك أي تهديد للنظام". 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل حصول كوريا الشمالية على المساعدات من المنظمات المحلية والدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تدعم قوة جميع الجهود التي تبذلها بلادنا بالاشتراك مع المنظمات الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الصين، أمس الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، وأكدت منظمة الصحة العالمية أول أمس أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بعد إعدام مسؤول.. مخاوف بشأن تستر كوريا الشمالية على مصابي كورونا.. صورة
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