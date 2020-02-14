AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم مبادرة إيد على إيد اتحضر للتجديد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:44 ص
مبادرة ايد على ايد
مبادرة ايد على ايد اتحضر للتجديد
Advertisements
كريم ناصر
نظمت كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان مبادرة إيد على إيد إتحضر للتجديد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إشراف الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد كلية الخدمة الإجتماعية، وذلك تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ((اتحضر للاخضر ))

وتهدف مبادرة ايد علي ايد اتحضر، إلى تجديد الوعي باهمية دور الطالب في تحمل المسئولية في تجديد الاعتماد ٢٠٢٠ ، الخدمة العامة لمجتمع الكلية وذلك  بالاعتماد على سواعد ابناءها.

كما تهدف المبادرة إلى تدعيم الروح الايجابية بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واعضاء الجهاز الاداري والعمال وكذا   تغيير السلوكيات للحفاظ على بيئة الكلية ومواردها.

يذكر أنه قد قام بالإشراف على تنفيذ المبادرة مدير وحدة ضمان الجودة الدكتور سماح سالم بالتعاون مع القائم بعمل وكيل  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عائشة عبد الرسول وقد شارك في المبادرة طلاب التدريب الميداني بالكلية تحت اشراف لفيف من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واعضاء الجهاز الاداري بالكلية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معرض لطلاب الفرقة الرابعة بـ فنون تطبيقية حلوان.. غدا

جامعة حلوان تنظم مبادرة معًا في حب مصر بمنطقة كفر العلو

«طب بشري سوهاج» تناقش هيئتها التدريسية في المعايير الأكاديمية للاعتماد

أتحضر للأخضر.. احتفالية بتربية المنيا وندوة تثقيفية لنشر الوعى البيئي

تمريض جامعة حلوان تنظم حملة توعوية للعاملين للوقاية من الكورونا

انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لخريجي صيدلة حلوان اليوم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على انتهاء مفاوضات سد النهضة

شاهد.. سمية الخشاب تتألق باللون الأسود

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14-2-2020 .. فيديو

ربنا يستر.. تعليق مثير من عدلي القيعي على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

خطيرة جدا .. تعرف على مواصفات صواريخ دهلاوية التي صادرتها أمريكا في بحر العرب

AdvertisementS

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

خرجت ولم تعد..تعرف على قصة الفتاة لين السعودية التي أشعلت تويتر

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور

بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها