جامعة حلوان تنظم مبادرة إيد على إيد اتحضر للتجديد

نظمت كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان مبادرة إيد على إيد إتحضر للتجديد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إشراف الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد كلية الخدمة الإجتماعية، وذلك تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ((اتحضر للاخضر ))





وتهدف مبادرة ايد علي ايد اتحضر، إلى تجديد الوعي باهمية دور الطالب في تحمل المسئولية في تجديد الاعتماد ٢٠٢٠ ، الخدمة العامة لمجتمع الكلية وذلك بالاعتماد على سواعد ابناءها.





كما تهدف المبادرة إلى تدعيم الروح الايجابية بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واعضاء الجهاز الاداري والعمال وكذا تغيير السلوكيات للحفاظ على بيئة الكلية ومواردها.



