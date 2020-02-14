الدورى الإنجليزي.. ليستر سيتي يحل ضيفا على ولفرهامبتون

يحل فريق ليستر سيتي ضيفا ثقيلا علي منافسه ولفرهامبتون اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج " .





ويسعى بريندان رودجيرس المدير الفني لفريق ليستر سيتي لمواصلة الانتائج الايجابية والمشوار الناجح مع الفريق في إطار السعي وراء المنافسة علي تحقيق افضل مركز لضمان التأهل لبطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل .





علي جانب آخر يدخل فريق ولفرهامبتون اللقاء بهدف الفوز بعد النتائج السلبية التي لاحقته خلال الجولات الماضية وخروجه من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي امام مانشستر يونايتد .





ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزي برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف و24 نقطة عن ليفربول متصدر الجدول ، بينما جاء فريق ولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 35 نقطة .