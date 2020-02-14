ختام فعاليات أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بـ الفيوم

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ختام فعاليات "أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر" ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .





نظم المؤتمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية خلال الفترة من 10 وحتى 13 فبراير 2020.













يأتي الأسبوع في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى نشر المعرفة بين الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تولي اهتماما كبيرا للتعريف بمؤشر المعرفة العالمي وتحسين تصنيف مصر في هذا المؤشر.





بالإضافة إلى تحفيز الحوار بين الشباب وصناع القرار من خلال تحليل نتائج مؤشر المعرفة العالمي، وكذلك التعرف على إمكانات الشباب المصري من خلال استكشاف أفكارهم المبتكرة لحل التحديات التنموية والمعرفية للوصول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.





شارك في فعاليات الأسبوع ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ونرمين أبو جازية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية، ود. هاني تركي مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلون عن الوزارات والدوائر الحكومية، وباحثون، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وممثلون عن القطاع الخاص وطلاب.



