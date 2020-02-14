في عيد الحب .. رسائل رومانسية بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

حرص الفنان محمد الشرنوبي، على التعبير عن حبه لخطيبته راندا رياض، بمناسبة عيد الحب، حيث قام بنشر صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام".





وعلق محمد الشرنوبي قائلًا :" Happy Valentine’s Day .. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويبعد عننا أي شر"، بينما ردت عليه راندا، قائلة:" ربنا يخليك ليا يا حبيبي".



