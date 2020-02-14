إلغاء 19.6 مليون رحلة.. شركات الطيران تتكبد خسائر فادحة بسبب كورونا

أعلنت "إيكاو" منظمة الطيران المدني الدولي، أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر حتى الآن بمليارات الدولارات، وذلك من جراء انتشار فيروس كورونا، وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن أرباح شركات الطيران العالمية سجلت "تراجعًا محتملًا بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار".





وفي تقرير صادر عن "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أوضحت أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلصت عملياتها الجوية ذات الصلة"، مضيفة أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين".





وقالت المنظمة، أن الربع الأول من العام الجاري 2020 سجل انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقل بما بين 16,4 و19,6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقعه شركات الطيران، وأنه قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019".





وبحسب تقديرات "إيكاو" فإن اليابان قد تخسر ما يصل إلى 1.29 مليار دولار من عائداتها السياحية بسبب كورونا، بينما يتوقع أن تبلغ خسائر السياحة التايلاندية 1.15 مليار دولار، كما توقعت المنظمة أن تكون تداعيات فيروس كورونا "أكبر من تلك التي نجمت عن وباء سارس في 2003".





ودفع انتشار الفيروس بالصين إلى اتخاذ تدابير صارمة مثل فرض الحجر الصحي في أكثر من 10 مدن وإلغاء الرحلات المنظّمة لمواطنيها داخل البلاد وخارجها، وذلك في محاولة لاحتواء الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط البلاد في نهاية ديسمبر.





وأصدرت دول عدة في مقدّمها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا نصائح لمواطنيها بعدم السفر إلى الصين، وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت الخميس أنّ الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار الفيروس المسبّب لوباء "كوفيد-19" باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.





وأصيب بالوباء في الصين أكثر من 64600 شخص بينما بلغ عدد الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس التنفّسي 1483 شخصًا.



