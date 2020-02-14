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اقتصاد

باستثمارات 2.5 مليار دولار.. مصر تنشئ مجمع تكسير هيدروجيني للمازوت بأسيوط

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:50 ص
مصر تنشئ مجمع تكسير
مصر تنشئ مجمع تكسير هيدروجيني للمازوت بأسيوط
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مايكل عياد
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  بحضور جيامباولو كانتيني سفير دولة  إيطاليا،  توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر. 

وقام بتوقيع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) التابع لها المشروع و ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية والمهندس أشرف بهاء رئيس  شركة إنبي والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي ٢,٥ مليار دولار، والجدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويا بالإضافة إلى البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين.

 مما سيؤدي إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات والإسهام في توفير العملة الأجنبية، كما سيؤدي المشروع إلى فتح آفاق جديدة للتنمية و خلق فرص عمل جديدة في منطقة الصعيد.
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