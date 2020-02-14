باستثمارات 2.5 مليار دولار.. مصر تنشئ مجمع تكسير هيدروجيني للمازوت بأسيوط

شهد المهندس

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

بحضور جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر.