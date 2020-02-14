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تعليم

قسم الأشعة بـ طب المنيا يعقد مؤتمره السنوي بالتعاون مع جامعتي لندن وشيفيلد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:27 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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ايمن رياض
عقد قسم الأشعة العلاجية والتشخيصية، بكلية الطب جامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، مؤتمره السنوي الرابع عشر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، وبالتعاون مع جامعتي لندن وشيفيلد بالمملكة المتحدة التي رشحت جامعة المنيا لاستضافة مؤتمرها العلمي هذا العام، بحضور عدد من الأساتذة المتميزين المصريين والأجانب في هذا التخصص.


حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد عبد المحسن عميد كلية الطب، والدكتور حسني عبد الغني أستاذ الأشعة وعميد كلية الطب السابق، والدكتور محمد بهي الدين الشافعي وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من أطباء الأشعة من جامعات مصر والصعيد ووزارة الصحة.

وأوضح الدكتور حسني عبد الغني أن جلسات المؤتمر تناقش أحدث المستجدات في علم الطب الإشعاعي في مجالات تخصصاته الدقيقة، في الرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية، والأشعة المقطعية، والطب النووي، كما يناقش المؤتمر تقنيات التصوير الطبي التي تتيح للأطباء تشخيص عالي الدقة، بفضل التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في تقنيات الأشعة الحديثة.
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