شاهد.. لحظة سقوط المروحية التابعة للقوات السورية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته "روسيا اليوم"، يظهر لحظة سقوط المروحية التابعة للجيش السوري اليوم.





وتعد حادثة سقوط الطائرة في ريف حلب هي الثانية في أقل من أسبوع، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.





ونقلت قناة "العربية"، عن روسيا قولها إن المورحية التي سقطت تم استهدافها من نقطة مراقبة تركية.





وأكد المرصد، مقتل طاقم الطائرة المكون من 4 عسكريين.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن الثلاثاء الماضي عن مقتل طاقم مروحية تابعة لقوات الجيش السوري أسقطتها ميليشيات تابعة لتركيا في ريف أدلب.





وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط المروحية التابعة للجيش السوري.





وأكدت فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا إسقاطها مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ أرض جو، في تصعيدٍ جديد من أنقرة ضد الحكومة السورية التي تسعى لفرض سيطرتها على الشمال السوري.