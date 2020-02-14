AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمدة 22 ساعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة غدا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:35 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه " وذلك اعتبارا من الساعة  الثامنة صباح  يوم غد السبت الموافق  15/2/2020، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 16 / 2 / 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن 3 مناطق بالمنوفية غدا

قطع المياه عن 3 مدن بالمنوفية اليوم.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن مناطق بشبين الكوم

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات الجمعة القادم

بعد غد.. قطع المياه عن شارع الهرم.. اعرف التفاصيل

غدا.. قطع المياه عن شارع الهرم.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

تركيا تقتل شاعر قطري يتصدر تويتر.. والغضب يسيطر على النشطاء

حقيقة تغيير نظام تنسيق دخول الجامعة لطلاب 3 ثانوي دفعة 2021

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

تلميذة تبكي فرحا بلقائه.. محمد صلاح يزور مدرسة ابتدائية بـ ليفربول

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

AdvertisementS

bein sports تحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي على القناة المفتوحة

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

6 محاذير من الاتحاد القطرى لـ جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تسبب الوفاة.. هاني الناظر يحذر من انتشار لعبة خطيرة في المدارس

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

من باريس.. درة تتألق بفستان أحمر في عيد الحب

شوربة البيرانا ولحم الغزلان.. أشهر أكلات عيد الحب في العالم