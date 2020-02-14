لمدة 22 ساعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة غدا





وأوضحت الشركة في بيان لها أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس.



وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه " وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد السبت الموافق 15/2/2020، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 16 / 2 / 2020.