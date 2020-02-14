حضور كبير في برنامج دعم المهارات الأساسية لطلاب 2030 بصيدلة عين شمس

تقوم كلية صيدلة جامعة عين شمس بمحاضرات من برنامج دعم المهارات الأساسية للطلاب 2030 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبدعم من د مها فاروق عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ، د أماني اسامة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبدعم من د مها فاروق عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ، د أماني اسامة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.













جاءت محاضرة برنامج بناء القدرات المستدام للطلاب 2030 هذا الأسبوع تحت عنوان(interview skills ) والتي قدمها الدكتور أحمد سليم، مستشار رابطة اتحاد الطلاب بالكلية والخريجين.





وشهدت إقبال كبير من الطلاب لأكثر من ٥ أمثال عدد أول محاضرة، مما يؤكد اهتمام الطلاب وشغفهم لتحسين مهاراتهم الشخصية.

حيث تضمنت المحاضرة مرحلة فحص السيرة الذاتية، مرحلة مطابقة المواصفات والاختيار، مراحل المقابلات الشخصية بالإضافة إلى أهم الأسئلة والرد عليها.

وجاء ذلك بعد إطلاق أولى محاضرات برنامج بناء القدرات المستدام الأسبوع الماضي تحت عنوان (كيف تصبح محترفا) وتعلم الطلاب الكتابة الصحيحة للسيرة الذاتية التي تمثلهم وتعرض مهاراتهم بشكل واضح وكذلك كتابة الايميل وخطابات التحفيز للعمل والدراسة.

‏How to write;

‏- cv

‏- cover letter

‏- motivation letter

‏- official mail