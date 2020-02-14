الآلاف من أبناء كفر الشيخ يشاركون في احتفالية حب مصر بالقاهرة.. صور

توافد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ على إستاد القاهرة لحضور احتفال في حب مصر الذى يحييه كوكبة متميزة من المطربين والمطربات

وانطلق أكثر من 140 أتوبيس وعشرات السيارات صباح اليوم، تحمل أكثر من 5000 من أبناء كفر الشيخ، للمشاركة في احتفالية عيد الحب بإستاد القاهرة.





قال المشاركون، إنهم يشاركون في عيد الحب بإعلان حبهم لوطنهم وتأييدهم للقيادة السياسية ومؤسساتها ضد الإرهابيين المحرضين علي الوطن، وذلك برغبة جارفة للمشاركة، وسط ترديدهم هتافات "تحيا مصر" .





وهتف المشاركون بالهتافات الداعمة للرئيس السيسي والجيش والشرطة، لإعلان مدي حب والتفاف المصريين حول الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيدين ومباركين لكل خطوات بناء الدولة المصرية وإعلان كلمة حب ووفاء لمصر.





وأكد المشاركون أن مصر قوية برئيسها ورجال جيشها الأبطال ورجال الشرطة البواسل وشعب مصر العظيم، مشيدين بالإنجازات العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.





اقرأ أيضًا:



