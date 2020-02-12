رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفائزين والمشاركين في أسبوع فتيات الفيوم.. صور

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بنتائج فرق طالبات الجامعة المشاركات في أسبوع الفتيات الذي نظمته جامعة الفيوم في الفترة من 31 يناير وحتى 6 من فبراير الجاري، بعد أن حققن مراكز متقدمة في مختلف منافسات الأنشطة.





جاء ذلك خلال تكريم رئيس الجامعة للطالبات المتميزات في الأنشطة الطلابية تحفيزًا وتشجيعًا لهن بعد حصولهن على المراكز الأولى والمتقدمة في الملتقيات التي تشارك فيها الجامعة بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وحصدت الجامعة الميدالية الفضية والمركز الثاني في نشاط مجلة الحائط والميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة ورشة الرسم، وحققت المستوى الأول في جميع الأنشطة ومجالات التنافس بنشاط الجوالة بالأسبوع.





وكرم رئيس جامعة كفر الشيخ، هيئة الإشراف من العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومديري الإدارات ومشرفي الأنشطة المختلفة ومدربي أنشطة الفرق التي شاركت في مسابقات الأسبوع، بحضور الدكتور علي صبري، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.





وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بفوز فرق الجامعة مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في مختلف المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.





وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على تكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية تشجيعًا لهم على تحقيق المزيد من التميز والمراكز الأولى والمتقدمة في جميع الملتقيات القمية التي تشارك الجامعة في منافساتها.