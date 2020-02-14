AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميس حمدان تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:46 م
ميس حمدان
ميس حمدان
Advertisements
محمد بدران
حرصت ميس حمدان على الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت ميس مقطع من أغنية "الشكل الحلو"، للمطرب اللبنانى علاء زلزلى، بصوتها، وعلقت: "دي اكتر اغنيه احب حد يغناهالي في عيد الحب و يمكن اخوانا في لبنان والوطن العربي حيعرفوها اكتر لأنها أغنية لبنانية قديمة كان بيغنيها حبييي و صديقى القمر علاء زلزلي مين مذكر هالغنيه ؟؟ happy valentines ya hilween"

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فيلم "سمكة وصنارة"،من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.

وتدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفى بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهما عملية نصب كبيرة، ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهما فتقع لهما أحداثا لم تكن في الحسبان.

ميس حمدان تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمهور لـ ميس حمدان: بتحلوي كل شوية.. فيديو

ميس حمدان تدندن بـ "متغير ياما عن زمان".. فيديو

محمد نور يروج لحفله في عيد الحب عبر إنستجرام

ميس حمدان: مش حتنيل اتجوز غير عن حب

بـ الأحمر والبرتقالي .. نيللي مقدسي تثير الجدل على إنستجرام

بـ قبلة على الخد.. لاميتا فرنجية تحتفل مع زوجها بعيد الحب

ترشيحاتنا

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

تعرف على مكافأة بطل ووصيف مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

لأول مرة في مصر volkswagen تطرح سيارة مجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.. صور

طفل عمره 5 أعوام ينقذ 7 أشخاص من الموت حرقا

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب.. جربي وصفة التريلك بالفراولة

لو جالك ورد فى عيد الحب.. 3 مواد من مطبخك تحميه من الذبول

‎بحضور أسرته.. ‎افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي ‎بالإسماعيلية