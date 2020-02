ميس حمدان تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة.. فيديو

View this post on Instagram

دي اكتر اغنيه احب حد يغناهالي في عيد الحب و يمكن اخوانا في لبنان و الوطن العربي حيعرفوها اكتر لانها اغنيه لبنانية قديمه كان بيغنيها حبييي و صديقى القمر علاء زلزلي مين مذكر هالغنيه ؟؟ happy valentines ya hilween ❤️