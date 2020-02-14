ميس حمدان تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة.. فيديو

حرصت ميس حمدان على الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشرت ميس مقطع من أغنية "الشكل الحلو"، للمطرب اللبنانى علاء زلزلى، بصوتها، وعلقت: "دي اكتر اغنيه احب حد يغناهالي في عيد الحب و يمكن اخوانا في لبنان والوطن العربي حيعرفوها اكتر لأنها أغنية لبنانية قديمة كان بيغنيها حبييي و صديقى القمر علاء زلزلي مين مذكر هالغنيه ؟؟ happy valentines ya hilween"





يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فيلم "سمكة وصنارة"،من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.





وتدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفى بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهما عملية نصب كبيرة، ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهما فتقع لهما أحداثا لم تكن في الحسبان.



