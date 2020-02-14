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أخبار العالم

بعد تأجيل الانتخابات.. آبي أحمد يتعهد بحماية كرامة الإثيوبيين في الشرق الأوسط

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:51 م
آبي أحمد رئيس وزراء
آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا
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رحيم يسري
التقى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، مع مجموعة من المغتربين الإثيوبيين الذين يعيشون في الشرق الأوسط.

وقال آبي أحمد، خلال اللقاء "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء والمناقشة مع الإثيوبيين في الولايات المتحدة وأوروبا"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وتابع "فعلت الشيء نفسه مع الإثيوبيين الذين يعيشون في جنوب إفريقيا قبل بضعة أسابيع. أنا سعيد بمقابلة الإثيوبيين المقيمين في دول الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس الوزراء "قد وقعت حكومتكم اتفاقيات ثنائية مع حكومات دول الشرق الأوسط بحيث تعملون بكرامة".

وأردف "تدرك حكومتكم أن إثيوبيا تحظى بالاحترام "، وأضاف "لذلك ، سنسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقكم وكرامتكم. أحترم خالص صبركم ومؤسستكم الجميلة لاستقبالي بهذا الترحيب الحار ".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي وصل يوم الخميس إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

يأتي ذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات في إثيوبيا، الجمعة، أنها ستؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين، على أن تجري يوم 29 أغسطس.

ولم تقدم المفوضية سببا للقرار، لكنها أكدت أن  الإصلاحات الجارية تهدف إلى جعل المؤسسة مستقلة وذات مصداقية.
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