بفستان أبيض.. ياسمين الخطيب تدعم الزمالك فى مواجهة الترجي

حرصت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب على دعم نادي الزمالك، فى مباراته اليوم مع الترجي التونسي، المقرر لها، اليوم، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي الذي تستضيفه قطر.





ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها بفستان أبيض عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "الابيض للابيض صباحنا حلو بخطين حمر السوبر لشعب الزمالك".





وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.





ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.







