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فن

نور بالحجاب في كواليس "البرنس" .. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:59 م
نور
نور
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محمد بدران
شاركت الفنانة نور اللبنانية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل البرنس المقرر عرضه في رمضان 2020.


وظهرت نور خلال الصورة وهي ترتدى الحجاب وعلقت علي الصورة: " من كواليس  البرنس رمضان٢٠٢٠" ونالت اعجاب متابعيها.


مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن نور، خاضت السباق الرمضاني قبل الماضي 2018 بمسلسل "رحيم"، مع النجم ياسر جلال وعدد من النجوم.

نور بالحجاب في كواليس "البرنس" .. شاهد
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