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اقتصاد

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 22 ساعة.. اعرف السبب

السبت 15/فبراير/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه " وذلك اعتبارا من الساعة  الثامنة صباح  اليوم السبت، وحتى الساعة السادسة صباح يوم غدا الاحد.

وأوضحت الشركة في بيان لها ، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لخط بطول 250 متر قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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