مصرع شخص وإصابة 7 آخرون في حوادث سير متفرقة بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة، في حوادث متفرقة بمركزي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام ومصاب في حادث مروري بينما وصل مصابين لمستشفى الداخلة العام في حادثتي انقلاب دراجة نارية.

تبين وقوع حادث مروري لسيارة ملاكي بطريق الخارجة باريس نتج عنه مصرع محمود طاهر على بهنوس، 55 سنة موظف بمديرية التربية والتعليم وإصابة شقيقه طاهر 53 سنة، بجروح في الرأس وكدمات متفرقة، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخارجة العام.

كما أصيب أحمد منسي حجاب، ٣٥ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالسابق اليسرى، في انقلاب دراجة نارية بقرية "الراشدة" بمركز الداخلة، كما أصيب عمر أمين سيد سليمان، 42 سنة، في انقلاب دراجة نارية في قرية" الجديدة" بمركز الداخلة، باشتباه كسر بمفصل الفخذ الأيسر، وجاري تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيب 4 شباب أيضًا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز الخارجة حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة- أسيوط بالقرب من عزبة طليب شمال مدينة الخارجة، وأسفر عن إصابة محمد مصطفى عبد الراضي، 14 سنة، مازن خالد محمد، 16 سنة، حسام محمد عبد المنعم، 18 سنة، محمد أحمد محمد نصر، 19 سنة، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور، وتحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.