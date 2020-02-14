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أخبار العالم

ألمانيا: على أوروبا ألا تتخلى عن سوريا وليبيا لصالح مصدري الأسلحة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:35 م
وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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أحمد محرم
أعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، أن وزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا سيجتمعون في ميونخ الأحد المقبل.

وطالب ماس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اوروبا بألا تتخلى عن سوريا وليبيا "لصالح مصدري الأسلحة".



وأكد وزير الخارجية الألماني أن الإرهابيين في الساحل الأفريقي يهددون أمن أوروبا.

ومن جانبه، أكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في كلمة للمتظاهرين في بنغازي، مفادها أن قوات الجيش لن تتراجع حتى تقوم بتحرير طرابلس.

وأضاف حفتر، في رسالة لأردوغان "لولا سيوف أجدادنا العرب؛ لكنت مازلت تعبد الأصنام والأوثان".

وتابع حفتر "نطمئنكم أننا لن نتوقف ولو استنجد الخونة بكافة  مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن ولن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا، ولن نحيد عن ثوابتنا.

وتعهد حفتر بإعلان وقف دائم لإطلاق النار بعد هزيمة المرتزقة وطردهم خارج الوطن.

وأكد حفتر أنه لا سلم إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحهم وطردهم خارج ليبيا.

واندلعت احتجاجات في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا، حيث ودهس المتظاهرون صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأقدامهم تعبيرا عن رفضهم للدور المشبوه الذي تلعبه تركيا في ليبيا.

وكان الجيش الوطني الليبي أكد أن ميليشيات طرابلس تخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، حيث استهدفت العاصمة بالقذائف كما شنت هجوما على قوات الجيش الليبي.

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