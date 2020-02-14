أهلي 2005 يفوز على الاتصالات 6 – صفر في بطولة المنطقة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2005 فوزًا كبيرًا على فريق الاتصالات، بنتيجة 6– صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب مركز شباب زينهم، ضمن الجولة ١٧ من بطولة منطقة القاهرة.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال – معتز محمد – عبد الله بستانجي – طارق فوزي.

الوسط: فارس خالد – يوسف عفيفي – محمد سامح – أحمد وحيد.

الهجوم: أحمد فكري – سيف أيمن.





وشارك في الشوط الثاني محمد رأفت بدلًا من محمد سامح، وإسلام عبد الله بدلًا من أحمد وحيد، ومحمد عبد الله بدلًا من طارق فوزي.

جاءت سداسية الأهلي عن طريق أحمد فكري (هدفان)، وسيف أيمن (هدفان)، وعبد الله بستانجي وفارس خالد بهدف واحد لكل منهما، في الدقائق ٥ و٢٤ و٥٥ و٦٦ و٨١ و٨٧ من زمن المباراة.





ورفع الأهلي بهذا الفوز إلى٤٥ نقطة، وحافظ على سلسلة انتصاراته المتتالية، بالعلامة الكاملة في 15 مباراة، ليتربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، مسجلًا ٧٦ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.





ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائيا للإصابات والعلاج الطبيعي.



