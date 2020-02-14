الداخلية فى يوم.. طلبة المدارس والجامعات في زيارة المواقع الشرطية بالمحافظات.. مكافحة المخدرات تستقبل 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية

الداخلية فى يوم:

- مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع مستلزمات طبية يستخدم خامات رديئة

- ضبط شخصين بـ هيروين قبل ترويجه بـ التبين

- ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة أشهر تاجر مواد مخدرة بسوهاج

- القبض على "المدهوس" أخطر تاجر مخدرات وسلاح بالدقهلية

- طلبة المدارس والجامعات في زيارة المواقع الشرطية بالمحافظات

- كارثة في مداهمة مصحات الإدمان بالجيزة.. بدون فرق طبية وسلامة مهنية وتراخيص

- مكافحة المخدرات تستقبل 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية

- لجنة أمنية تتفقد المواقع الخدمية بأقسام ومراكز شرطة الإسماعيلية

- ضبط 65 طربة حشيش بحوزة سائق على رصيف محطة سكك حديد القاهرة

- أكاديمية الشرطة: الدولة نجحت في مواجهة مخططات الهدم من الداخل

- ضبط 3 تجار مخدرات وهروب آخر في مطاردة مع الشرطة بطوخ

- كلنا واحد.. الداخلية توجه قافلة طبية وإنسانية لإحدى القرى بالسويس .. صور

- ضبط 37 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات و5227 مخالفة مرورية في 24 ساعة





شنت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، اليوم الجمعة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام حملات كبرى على العديد من البؤر الإجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.





فقامت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج يتضمن تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، وكذا إستعراض المُعدات والتجهيزات وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب.

اقرأ أيضا| مفاجأة حول شرط قبول فتيات للعمل مع عصابة تزويج القاصرات في الجيزة

وقام عدد من طلاب إحدى مدارس التعليم الأساسى بمديرية أمن المنوفية بزيارة مركز شرطة أشمون،وتم خلال تلك الزيارات توزيع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن .

كما قام عدد من طلبة إحدى المدارس الإعدادية والثانوية بمديرية أمن دمياط بزيارة لإدارة الحماية المدنية .

من ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن ( الغربية ، البحر الأحمر ، الشرقية ، الفيوم ، المنيا ، سوهاج ، قنا ) بزيارة عدد من المدارس ، وتوزيع الهدايا على الطلبة .

من ناحية أخرى قام وفد من إدارتى الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية بعقد ندوة تثقيفية بكليتى (العلوم – الطب ) بجامعة الزقازيق بحضور العديد من الطلاب ، لتعرفهم على دور وجهود رجال إدارتى الحماية المدنية والمرور بالشرقية ، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب وعمل بيانات عملية وعرض فيديوهات للوقاية من أخطار الحريق مما كان له الأثر الإيجابى عليهم .

اقرأ أيضا| أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة سنترال الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

يأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعى لدى النشء الصغير يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.

كما يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس..





وتمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بالحي السادس الهضبة الوسطى ـ دائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المصنع بدون ترخيص.



إقرأ أيضا| الجوازة بقت جنازة.. تطورات جديدة عن مصابي انفجار أنبوبة في "حنة" بالمنيا

إقرأ أيضا| إصابة 8 عمال بكدمات وكسور في انقلاب سيارة بطريق الصالحية - القنطرة

إقرأ أيضا| نقل نيابات مرور المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر الى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة





وتبين من التحريات وجمع المعلومات قيام المتهم بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المصنع على ٣٠ الف قطعه ( مفارش , جاونات عمليات , شاش ) والمستخدمين فى العمليات الجراحية و ٢٠ ألف متر شاش طبي و ١٢ الف دبل فيس لاصق وأدوات تصنيع ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وشنت الأجهزة الأمنية حملة مُكبرة استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان في الجيزة، فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.





قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.





وجاءت الحملة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة إدارة العلاج الحر، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.





أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبيًا، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار إستمرار الحملات الأمنية.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عامل وسائق حــــــال إستقلالهما توكتوك ملك وقيادة الثاني بميدان تبين البلد دائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الهيروين وزنت 250 جراما ومبلغ مالي 400 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.





وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط ، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص ويدعى / ح م أ ـ والمقيم بمنطقة الشوبك الشرقي ـ الصف / جيزة ( جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه ) نظير مبلغ مالي 22,000 ألف جنيه ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العام.

وألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على أشهر تاجر مواد مخدرة بدائرة مركز المراغة وبحوزته نصف كيلو حشيش.







إقرأ أيضا| الجوازة بقت جنازة.. تطورات جديدة عن مصابي انفجار أنبوبة في "حنة" بالمنيا

إقرأ أيضا| إصابة 8 عمال بكدمات وكسور في انقلاب سيارة بطريق الصالحية - القنطرة

إقرأ أيضا| نقل نيابات مرور المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر الى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة







كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، من ضبط "عيد.ي.ك" 40 سنة عاما وشهرته "همام" أثناء تواجده بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة وبحوزته نصف كيلو حشيش.





كما ضبط معه مبلغ 6500 جنيه من حصيلة البيع و2 هاتف محمول وسكين بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من جزء من حصيلة نشاطه.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وتمكنت مباحث الدقهلية بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط أحد أخطر عناصر الإجرام بالدقهلية اثناء اختبائه بقرية العزيزية التابعة لمركز المنزلة حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة ويدعى هشام المدهوس حيث وردت معلومات لهم باختباء المتهم بقرية العزيزية التابعة لمركز المنزلة حيث يعد من أكبر تاجر مخدرات وفرض سيطرة سرقات وسلاح.

وأثناء مداهمة قوات الشرطة لمكان المتهم أطلق المتهم عدة أعيرة نارية على الشرطة محاولا الهرب تم ضبطه حيث تم فرض كردون أمنى على المنطقة حرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

واستقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (39) متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية لتلقى دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بأكاديمية الشرطة.





وتم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة بإختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة فى هذا المجال.





أعقب ذلك تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها- وفقًا لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة.





وفى نهاية الزيارة أشاد الحضور بما تلقوه من معلومات مهمة فى شأن مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.





وتفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين ، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، وكذا المحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية الكائنة بنطاق المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع، وكذا مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، وإستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".

وتمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان وبحوزته 65 طربة لمخدر الحشيش بداخل حقيبة ضمن أمتعته، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 عاطلين متهمين بالإتجار في المخدرات بينما نجح رابع في الهرب بدائرة مركز طوخ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وسرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع.





تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد حازم سعد رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من استهداف كل من "ياسر ف م" عاطل السابق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات ومشاجرة ومسجل شقي خطر" تحت رقم 2396 فئة ب – مخدرات محكوم عليه في 6 قضايا "تبديد ومخدرات وسرقة وضرب" و"إبراهيم ع م" عاطل السابق اتهامه في 25 قضية متنوعة "سرقة وسلاح ومخدرات ونشل" مسجل شقي خطر تحت رقم 2501 فئة ب مخدرات نشاط مستمر و"ممدوح ا م" عاطل السابق اتهامه في 6 قضايا سلاح ومخدرات و"الطوخي ع ا"عاطل.





وأمكن ضبط الثاني والثالث والرابع وهروب الأول بالقرب من مسكنه بناحية كفر منصور دائرة مركز طوخ حال استقلالهم 3 دراجات نارية منها دراجتين مبلغ بسرقتهما وضبط بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو 700 جرام و250 جرام هيروين وتولت النيابة التحقيق

ونظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة)، شارك فيها عدد من ممثلى مجلس الوزراء ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.

ناقشت الورشة التدريبية عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى أبرزها (آليات وأدوات هدم الدول من الداخل ومنها "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية – تخريب الإقتصاد – التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام).

أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج، ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، وذلك بما تم من رفع الوعى لدى المواطنين.

وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وتم منحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تأكيد المسئولية المُشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدى للتحديات التى يواجهها الأمن القومى المصرى.

وقامت وزارة الداخلية بتوجيه قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى (قرية جنيفة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس) وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعى (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية).

تم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى هذا الإطار حرصت الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية وفحص وتجديد تراخيص السيارات لعدد من المواطنين من قاطنى القرية.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

ويأتي ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .

وواصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حيث استكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5227 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات 1758 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و161 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و17 دراجات نارية مخالفة، و35 مخالفة "موقف عشوائى"، و59 مخالفة شروط الترخيص، و37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.