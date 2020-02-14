نائب محافظ الغربية: بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير القمامة بالمحلة اليوم

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أنه تم التشغيل التجريبي لمصنع تدوير القمامة بالمحلة اليوم بعد توقفه لمدة ٢٥ يوم نتيجة تعطل خطوط التدوير والمعدات.





مشيرًا إلى أن هذا التشغيل جاء بعد صيانة خطوط التدوير والمعدات بالمصنع ونقل جزء كبير من تراكمات القمامة التاريخية بالمصنع إلى المدفن الصحي بالسادات.





وفى هذا السياق؛ أوضح نائب محافظ الغربية أنه جارى العمل على تطوير المصنع بأكمله وإضافة خط جديد له خلال الفترة القادمة لرفع طاقته الاستيعابية لمنع حدوث تراكمات مرة أخرى.



