فى دورته الـ 25.. وزيرة الثقافة تترأس جلسة افتتاح المجمع العربى للموسيقى

ترأست الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجمع العريي للموسيقى الجلسة الأولى من المؤتمر العام للمجمع في دورته الـ 25 والتي تستضيفها القاهرة على مدار يومين ١٤ و١٥ فبراير الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة.





ناقشت الجلسة الافتتاحية جدول أعمال المؤتمر فى هذه الدورة ثم استعرض الدكتور كفاح فاخورى أمين المجمع تقرير العمل منذ انعقاد آخر مؤتمر عام ٢٠١٨ وحتى فبراير 2020 والذى تضمن عدد من النقاط منها موقف مجلة البحث الموسيقي، مجلة الموسيقى العربية الالكترونية، الندوات العلمية التى شارك بها المجمع، مسابقة التأليف الموسيقي العربي الدولية لعام ٢٠١٩، فعاليات يوم الموسيقي العربية الدولي، جوائز المجمع العربي للموسيقي ٢٠٢٠، تعاون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع المجمع الى جانب تقريرى أنشطة الأعضاء عن المؤتمر والهيئة العلمية وهيئة مجلة البحث الموسيقي، موقع المجلة الإلكتروني وما وصلت إليه من تحديث، عضوية المجمع في مركز الشبيبة العربي الأوروبي بقبرص إلى جانب مناقشة الوضع المالى للمجمع.



