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رياضة

مرتضى منصور يكشف خدعته لخطف السوبر الإفريقي من الترجي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:50 م
الزمالك بطل السوبر
الزمالك بطل السوبر الافريقي
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حسن العمدة
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خطته لهز الثقة في نفوس لاعبي الترجي التونسي، قبل مواجهة الأبيض، في السوبر الإفريقي، الذي توج به نجوم 100 عقبة اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه بالمباراة بنتيجة 3-1.

وقال ‏مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "ما قمنا به بعدم حسم قرارنا من اللعب في قطر لآخر لحظة، تخطيط منا لهز أعصاب والثقة في نفوس لاعبي الترجي".

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحاته: "تتويجنا بلقب السوبر الإفريقي إثبات صحة حديثنا بشأن أن بطولة الكونفيدرالية كانت أقوى من دوري أبطال إفريقيا".

وتغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣_ ١ في المباراة التى أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.

وتقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.
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