مرتضى منصور يكشف خدعته لخطف السوبر الإفريقي من الترجي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خطته لهز الثقة في نفوس لاعبي الترجي التونسي، قبل مواجهة الأبيض، في السوبر الإفريقي، الذي توج به نجوم 100 عقبة اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه بالمباراة بنتيجة 3-1.





وقال ‏مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "ما قمنا به بعدم حسم قرارنا من اللعب في قطر لآخر لحظة، تخطيط منا لهز أعصاب والثقة في نفوس لاعبي الترجي".





وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحاته: "تتويجنا بلقب السوبر الإفريقي إثبات صحة حديثنا بشأن أن بطولة الكونفيدرالية كانت أقوى من دوري أبطال إفريقيا".



