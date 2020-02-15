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تعليم

تعرف على كيفية الالتحاق بالمنح الدراسية المقدمة من إيطاليا للحصول على الدكتوراه

السبت 15/فبراير/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  حول المنح الدراسية المقدمة من إيطاليا ، حيث تقديم جامعة البوليتكنيك في تورينو منحة الدكتوراة.


وتقديم الجامعة منحة للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر 2020 لمده 36 شهر.

وللمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ـ
https://didattica.polito.it/
http://apply.polito.it/


كما فتحت جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA  ببيزا بإيطاليا باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021.

وتأتي التخصصات المتاحة لتلك المنح، والتي تشمل (الفلسفة، الدراسات الإيطالية وعلم اللغة الحديث، التاريخ، الفيزياء، الرياضيات، علم الأعصاب، الكيمياء الفلكية، العلوم السياسية وعلم الاجتماع) .

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses
https://normalenews.sns.it/call-for-admission-to-the-postgraduate-course-for-the-2020-202176-places

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