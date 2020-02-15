تعرف على كيفية الالتحاق بالمنح الدراسية المقدمة من إيطاليا للحصول على الدكتوراه

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول المنح الدراسية المقدمة من إيطاليا ، حيث تقديم جامعة البوليتكنيك في تورينو منحة الدكتوراة.





وتقديم الجامعة منحة للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر 2020 لمده 36 شهر.



وللمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ـ

https://didattica.polito.it/

http://apply.polito.it/







كما فتحت جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بإيطاليا باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021.



وتأتي التخصصات المتاحة لتلك المنح، والتي تشمل (الفلسفة، الدراسات الإيطالية وعلم اللغة الحديث، التاريخ، الفيزياء، الرياضيات، علم الأعصاب، الكيمياء الفلكية، العلوم السياسية وعلم الاجتماع) .



ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses

https://normalenews.sns.it/call-for-admission-to-the-postgraduate-course-for-the-2020-202176-places