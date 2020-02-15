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أخبار العالم

الصين: 139 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

السبت 15/فبراير/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 139 حالة وفاة جديدة و2420 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا في إقليم هوبي، مصدر انتشار الوباء. 

وأقر وزير الخارجية الصيني وانج بي بالتحدي الكبير الذي يمثله فيروس كورونا لبلاده لكنه دافع عن إدارة بكين للأزمة الناجمة عن الوباء وانتقد مبالغة الدول الأخرى في رد الفعل.

ورغم تسجيل أغلب حالات العدوى والوفيات في الصين إلا أنه جرى الإعلان عن زهاء 450 حالة في نحو 24 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين منها ثلاث حالات وفاة.

وأكدت اليابان أول حالة وفاة الخميس وتوفي شخص في هونج كونج وشخص آخر في الفلبين.
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