بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى





وعلق الفنان ماجد المصري على الصورة قائلا:"كل سنة وانتى حبيبة قلبي ".





وظهرت زوجة الفنان ماجد المصري، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بنطلون جلد اسود لامع وجاكيت جلد اسود، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون الاحمر.





اما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب.