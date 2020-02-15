AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى

السبت 15/فبراير/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب.

وعلق الفنان ماجد المصري على الصورة قائلا:"كل سنة وانتى حبيبة قلبي ".

وظهرت زوجة الفنان ماجد المصري، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بنطلون جلد اسود لامع وجاكيت جلد اسود، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون الاحمر. 

اما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.  
بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى
بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة شتوية سوداء

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

بملابس محتشمة.. شاهد إطلالة نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها

بملابس أنيقة.. ابنة صلاح عبد الله تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فى عز البرد..منى ممدوح تثير الجدل بملابس مكشوفة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مغادرة فريق الزمالك من قطر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي

أفريقيا تحت السيطرة.. كذبة صنعها الترجي وحكام القارة وهدمها الزمالك

في ذكرى ميلاد طلعت زين.. قصة رحيله المأساوية وآخر كلمات نطق بها

محدش له كلمه عليا.. بوسى: ضربت شقيقى بإزازة

احتجاز 10 شباب مصريين من الدقهلية في ناميبيا

خبير أمني: التدخل التركي في ليبيا كان بإيعاز من دولة كبرى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى

"بوكيه الدجاج".. فكرة غير تقليدية للاحتفال بـ الفلانتين.. شاهد

صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا