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فن

منصور الحفنى عايش.. أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم الجزيرة

السبت 15/فبراير/2020 - 01:49 ص
احمد السقا
احمد السقا
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محمد بدران
استعاد الفنان أحمد السقا ذكرياته مع جمهوره بمشهد من فيلم الجزيرة، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام".

ونشر السقا صورة له من أحداث الفيلم، وعلق قائلًا "منصور الحفني عايش يارجالة" لاقت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

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منصور الحفني عايش يا رجاله.

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منصور الحفنى عايش.. أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم الجزيرة
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