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رياضة

جنش: السوبر الإفريقي دفعة معنوية قبل مباراة الأهلي فى الإمارات.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 05:21 ص
محمود عبدالرحيم
محمود عبدالرحيم جنش
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محمد رشاد
وجه محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجماهير بعد مساندة الفارس الأبيض في قطر، مشيرًا إلى أنهم كان لهم دور كبير في تحقيق الفوز.

وكان الزمالك قد نجح في اقتناص بطولة كأس السوبر الإفريقي التي أٌقيمت مباراته في قطر، على حساب الترجي  التونسي  بفوزه بثلاثية مقابل هدف. 

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "اشكرهم جدًا لأنهم اسعدوني لأنني ولأول مرة أدخل وسط الفريق وسعيد جدًا، وسأكون متواجد في الملعب قريبًا ، منتظرين جمهور الزمالك في أبو ظبي وان شاء الله نقدر نسعدهم مرة أخرى".

وتابع: "اللقب دفعة معنوية جيدة لنا، ورددنا في الملعب على كل الكلام الذي قاله الناس، نحن لا نتحدث ردنا يكون في الملعب وهذا حدث، جميع اللاعبون لديهم روح واحدة ولا يوجد فارق بين الذي يشارك بشكل أساسي والاحتياطي".

وأتم: "دائمًا أقول للاعبي الزمالك في كل أجتماع كلنا واحد البطولة تضاف للكل وليس لشخص واحد، والكل يحسب له هذا الانجاز".
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