أخبار الفن.. قرار حازم بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. جنات تنشر أول فيديو لابنتها.. ابنة هيفاء وهبي مع زوجها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





نشر الدكتور مصطفى النحاس (الطبيب النفسي للفنانة السورية أصالة نصري)، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، جمعته بزوجته و«أصالة» خلال حضوره حفلها أمس الخميس بمناسبة عيد الحب.





نشر المحامي المصري محمد عثمان نعمان، صورة له، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع زوجته النجمة جنات مهيد، احتفالًا منه بعيد الحب، الذي يوافق اليوم، الجمعة، 14 من فبراير.





نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي فستانا أبيض، وعلقت برسالة تناسب الاحتفال بعيد الحب، قائلة: «عيد حب سعيد .. أتمنى لكم جميعا يوما سعيدا مليئا بالحب والفرح».





كشف أحد النشطاء السوريين المتابعين لقضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها، والمعروفة إعلاميا بقضية (قتيل الفيلا)، أن اللجنة الطبية التي سيتم تشكيلها لتشريح الجثمان، تتكون من 3 أطباء لبنانيين بعيدين عن الطب الشرعي لكن لهم خبرة بهذا المجال، بالإضافة إلى طبيب سوري آخر لمتابعة الإشراف على عملية التشريح.





نشرت زينب نصر فياض (ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي)، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها، التي أخفته بالصورة، واكتفت بظهور يده فقط، التي أمسكت بها في لقطة رومانسية، موجهة له رسالة بمناسبة عيد الحب.





نشرت الفنانة دينا الشربينى، صورة لها بصحبة الهضبة عمرو دياب، في أحد المطاعم موجهة رسالة رومانسية له في عيد الحب الذي يوافق يوم الجمعة 14 فبراير.





قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها لا تمانع من إجراء عملية تجميل، مشيرة إلى أنها ترغب في إجراء عملية تجميل لكنها تخاف من الخضوع إلى التخدير (البينج)، أو أن يحدث خطأ من العملية فتشعر بالندم باقي حياتها.



