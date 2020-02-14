جيني بتقولكوا عيد حب سعيد.. جنات تنشر أول فيديو لابنتها

نشرت النجمة جنات مهيد، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وهو يحمل ابنتهما «جنات»، في أول مرة تظهر فيها عبر حساب والدتها على السوشيال ميديا.





وعلقت جنات، على فيديو زوجها وابنتها، قائلة: « جيني بتقولكوا عيد حب سعيد»، ليتفاعل الجمهور مع فيديو جنات الصغير بالإعجاب والتعليقات المحبة.





من جهة أخرى، تستعد جنات، لإحياء حفل غنائي في "الفيوم" يوم 5 مارس المقبل، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

ومن المفترض أن تقدم جنات، العديد من الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية :"الطفلة البريئة"، و"حب امتلاك"، و"انت الاحساس"، و"لسة هتحلى"، وغيرها من الأغاني.

في نفس السياق تضع الفنانة جنات، اللمسات النهائية على ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستوديو رفقة فريق عمل أغاني الألبوم تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وطرحت جنات مؤخرًا أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل "بخط الإيد"، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الأغنية الدعائية للعمل.







