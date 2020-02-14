الطبيب النفسي لـ أصالة يوجه لها رسالة

نشر الدكتور مصطفى النحاس (الطبيب النفسي للفنانة السورية أصالة نصري)، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، جمعته بزوجته و«أصالة» خلال حضوره حفلها أمس الخميس بمناسبة عيد الحب.





ووجه مصطفى النحاس، رسالة إلى أصالة، من خلال التعليق على الصورة قائلًا: « من قلب الألم يولد قمة الإبداع .. غنت بكل كيانها، أطربت الجميع وحملت أرواحهم وحلقت بيها في السماء، لمست مشاعرهم بصدق وبراعة تصل حد التوحد، لحد ما تحولنا لروح واحدة في أجساد مختلفة تجمعهم مشاعر نقية وصافية بصفاء قلبها .. شكرًا لوجودك وشكرا على لحظات السعادة».





من جهة أخرى، أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا غنائيا أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمناسبة عيد الحب وسط حضور جماهيري كبير.





وقالت أصالة خلال الحفل :" انا بخير ولابسة أزرق"، في إشارة منها إلى انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان الذي أعلنت عنه رسميًا شهر يناير الماضي.