قرار حازم.. الطبيب الشرعي السوري يتخذ إجراءً آخر بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم

كشف أحد النشطاء السوريين المتابعين لقضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها، والمعروفة إعلاميا بقضية (قتيل الفيلا)، أن اللجنة الطبية التي سيتم تشكيلها لتشريح الجثمان، تتكون من 3 أطباء لبنانيين بعيدين عن الطب الشرعي لكن لهم خبرة بهذا المجال، بالإضافة إلى طبيب سوري آخر لمتابعة الإشراف على عملية التشريح.
وأضاف الناشط السوري، أن هناك حالة من السرية سوف تُفرض على اللجنة، وعدم الكشف عن أسماء الأطباء المشاركين فيها لعدم ممارسة الضغط عليهم، مؤكدًا أن جثة محمد الموسى (قتيل فيلا نانسي عجرم) لن يتم دفنها بعد التشريح فحسب، لكن سوف تغادر إلى العاصمة السورية دمشق فيما بعد.
وأوضح الناشط السوري، أن جثة محمد الموسى (قتيل فيلا نانسي عجرم) لن يتم تشريحها بالجامعة الأمريكية في لبنان، لافتًا إلى أنه بعد عملية التشريح الثانية، ووصول الجثة إلى دمشق سوف يقوم الطبيب الشرعي السوري زاهر حاجو، بتشريح الجثة للمرة الثالثة في سوريا، وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي سوف يتضمنها التقرير الثاني الذي سوف يصدر بلبنان.
يأتي ذلك بعدما أعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.
وكتبت رهاب بيطار في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل، "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة".
من جهة أخرى، وجهت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقي مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت رهاب البيطار، في منشور لها على فيسبوك قائلة: «بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».
كانت الواقعة بمثابة مفاجأة كبيرة للوسط الفني، وللجمهور أيضًا، الذين قاموا بمساندة نانسي عجرم وزوجها في بداية الأمر، بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الحادث ماهو الا محاولة للسرقة أودت بحياة السارق.
لكن سرعان ما تغيرت الأمور، وظهرت العديد من الأقاويل والسيناريوهات الأخرى، التي تشير لوجود علاقة عمل بين القتيل، ونانسي عجرم، وأن الشاب الذي تم قتله ليس بسارق.
وقالت رهاب البيطار، محامية القتيل الخميس الماضي، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي لغط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن.. هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.
يذكر أن رهاب بيطار، كتبت منذ فترة أيضًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة.وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».
وتابعت بيطار: «هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق - عينت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠، استدعاء: ١/ كل العاملين في العيادة للتحقيق، ٢/شخص يدعى أبو الذهب، ٣/شقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم».
يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل.