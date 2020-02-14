قرار حازم.. الطبيب الشرعي السوري يتخذ إجراءً آخر بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم

) لن يتم تشريحها بالجامعة الأمريكية في لبنان، لافتًا إلى أنه بعد عملية التشريح الثانية، ووصول الجثة إلى دمشق سوف يقوم الطبيب الشرعي السوري زاهر حاجو، بتشريح الجثة للمرة الثالثة في سوريا، وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي سوف يتضمنها التقرير الثاني الذي سوف يصدر بلبنان.

من جهة أخرى، وجهت رهاب البيطار ، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقي مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت رهاب البيطار، في منشور لها على فيسبوك قائلة: «‫بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».‬





كانت الواقعة بمثابة مفاجأة كبيرة للوسط الفني، وللجمهور أيضًا، الذين قاموا بمساندة نانسي عجرم وزوجها في بداية الأمر، بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الحادث ماهو الا محاولة للسرقة أودت بحياة السارق.





لكن سرعان ما تغيرت الأمور، وظهرت العديد من الأقاويل والسيناريوهات الأخرى، التي تشير لوجود علاقة عمل بين القتيل، ونانسي عجرم، وأن الشاب الذي تم قتله ليس بسارق.





وقالت رهاب البيطار، محامية القتيل الخميس الماضي، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي لغط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن.. هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.





يذكر أن رهاب بيطار، كتبت منذ فترة أيضًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة.وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».





وتابعت بيطار: «هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق - عينت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠، استدعاء: ١/ كل العاملين في العيادة للتحقيق، ٢/شخص يدعى أبو الذهب، ٣/شقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم».



