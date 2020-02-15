أحمد الشناوي يكشف مدى صحة قرارات الحنفي خلال مباراة الأهلي والمصري

كشف أحمد الشناوي المحلل التحكيمي، صحة قرارات محمد الحنفي حكم مباراة الأهلي والمصري أمس الجمعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي حقق الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من البطولة المحلية.





وقال الشناوي خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "ركلة جزاء الأهلي صحيحة، قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري بعد مطالبة اللاعبين باحتسابها بداعي لمس الكرة ليد مدافع الأهلي".





وأكمل: "هدفا أجاي وكهربا الثاني والثالث للأهلي، صحيحان ولا يوجد بهما شبهة تسلل".





يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة.