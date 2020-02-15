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أخبار العالم

غالبية الإسرائيليين يتوقعون انتخابات كنيست رابعة.. تفاصيل

السبت 15/فبراير/2020 - 09:00 ص
غالبية الإسرائيليون
غالبية الإسرائيليون يتوقعون انتخابات كنيست رابعة
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سمر صالح

كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن غالبية الناخبين الإسرائيليين يعتقدون باحتمالية عقد انتخابات برلمانية رابعة.

 

وأفاد الاستطلاع بأن 74% من المشاركين يرون أن فرص حدوث ذلك تتراوح بين المعتدلة والعالية.

 

وفي الإجابة عن السؤال "برأيك، ما هي فرص إجراء انتخابات رابعة؟"، أجاب 40% أنها "عالية" و34% "متوسطة"، و16% فقط قالوا إن الفرص منخفضة بينما أجاب الباقون أنهم لا يوافقون على ذلك.

 

وأظهر الاستطلاع أن حزب "كاحوال لافان" سيحتفظ بوضعه كأكبر حزب بواقع 34 مقعدًا، يليه حزب الليكود بـ 32 مقعدًا.

 

وبين الاستطلاع أن الكتلة اليمينية ستحصل على 57 مقعدًا، بينما ستحصل الكتلة الوسطية على 42 مقعدًا، وسترتفع مقاعدها إلى 56 بدعم من القائمة العربية المشتركة.

 

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان ستبقى بيضة القبان بحصوله على 7 مقاعد.

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